Omar Fernández: 'América ilusiona, pero no pienso en eso porque me debo a Puebla'

Omar Fernández, jugador del Puebla, aseguró que le genera ilusión la idea de algún día vestir la camiseta del América, pero está totalmente enfocado y comprometido con el cuadro de la Franja.

“Para un jugador sudamericano es una ilusión jugar en un equipo como América o Tigres, pero yo no pienso en eso (irme al América), me debo a Puebla, y no pienso por qué no me fui a otro lado”, declaró en conferencia de prensa.

El colombiano dijo que espera que en el duelo ante las Águilas tengan la contundencia para poder hacer goles, pues en los últimos encuentros no han estado finos.

"El equipo está muy motivado, está preparado para lo que viene. En todos los partidos hemos generado oportunidades de gol y no hemos estado finos en la contundencia, pero ojalá el sábado ante América se pueda dar”, comentó.

"Nos hemos planteado con todos los equipos de cara a cara y contra América no va a ser la excepción. Tenemos que marcar goles, ésa es la tarea pendiente que hoy tenemos" agregó.

