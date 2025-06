¡Otra vergüenza! América pierde por goleada ante San Diego FC en duelo amistoso

Y los tropiezos continúan. América volvió a perder, ahora en un partido de carácter amistoso ante San Diego FC, equipo de Hirving Lozano. Las Águilas afrontaron el encuentro con una base de jugadores juveniles; Rodolfo Cota y Dagoberto Espinoza eran los únicos jugadores con experiencia.

El partido comenzó con agobio incesante por parte del equipo de la MLS. San Diego FC se mostró con mayor frescura y determinación en el juego, pues antes de terminar la primera parte abrieron el marcador.

Acciones del partido | @ClubAmerica|

Milan Iloski abrió el marcador después de un gran recorte en los linderos del área. El jugador estadounidense batió a Rodolfo Cota con un disparo raso al palo derecho del arquero americanista.

El equipo juvenil nunca pudo encontrarse en la cancha, por lo que en el segundo tiempo comenzaron los cambios. Sin embargo, desde el banquillo tampoco se encontró una respuesta y la hecatombe llegó.

Rodolfo Cota | @ClubAmerica|

América logró controlar la hemorragia que causó la herida del primer gol, sin embargo, 20 minutos después del inició del segundo tiempo, la goleada comenzó. Iloski volvió a marcar y amplió la ventaja para la franquicia más nueva de la MLS. Un remate impresionante a primer toque desató la euforia de todos los asistentes al respetable, pues el doblete de Iloski fue con un gol de bandera.

Al 77’, la goleada llegó. Tomás Ángel mandó el balón al fondo de la red después de cobrar un tiro libre de manera excelsa. El disparo se incrustó de una manera sublime en la horquilla del arco americanista.

Well call this one a…. Baja Blast. 🚀💥 pic.twitter.com/nyQRiF9gwN

— San Diego FC (@sandiegofc) June 8, 2025