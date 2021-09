Roger Martínez previo al Clásico: 'Ellos son los que se juegan la Final contra nosotros'

Roger Martínez, delantero del América, señaló previo al Clásico Nacional que las Chivas saldrán a jugar el duelo como si fuera una Final.

“Es un partido importante, todos saben la magnitud de lo que es el partido ‘América vs Chivas’, pero tenemos que pensar en nosotros, en que tenemos que salir a ganar siempre, porque ellos son los que se juegan la Final contra nosotros. Nosotros siempre tratamos de hacer las cosas bien porque sabemos que todos los partidos contra nosotros son una Final y tenemos que jugarlo así y tratar de salir a ganar los tres puntos”, declaró en conferencia de prensa.

Roger no ocultó su deseo por poder anotar por primera vez ante el Guadalajara; sin embargo, dijo que no piensa en él y solo juega para el bien del equipo.

“Uno como futbolista en un partido tan importante como es un Clásico le gustaría meter gol, pero yo siempre cada vez que me ha tocado pienso en el equipo, no pienso en mí, pienso en el equipo y obviamente si se me da la oportunidad de marcar va a ser muy lindo y lo voy a disfrutar bastante, pero pienso en el equipo, en que ganemos el partido y que sigamos allá arriba metidos”, comentó.

Respecto a que este será el primer Clásico Nacional que contará con la presencia de aficionados en las gradas del Estadio Azteca, el colombiano reveló que hay mucha hambre por parte del equipo por revertir el mal resultado conseguido en Toluca ante sus seguidores en el duelo contra su acérrimo rival.

“Es mucha hambre, todos mis compañeros el cuerpo técnico, estamos trabajando de una manera buenísima, hay mucha hambre, muchas ganas, el partido con toda esa gente va a ser muy lindo, va ser un gran espectáculo y eso a uno como jugador le gusta, a uno le motiva que esté todo el estadio lleno. Hay que disfrutar el partido y salir a ganar el partido”, finalizó.

