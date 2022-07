Tano Ortiz ante mal paso del América: "El responsable soy yo, no se jugó bien"

Fernando Ortiz no puso excusas tras la derrota de América contra Tijuana, reconoció que el conjunto azulcrema no está jugando bien, pero espera que regrese a la senda de la victoria contra Santos Laguna.

El técnico argentino asumió la responsabilidad de este mal inicio de torneo y respalda a sus jugadores, a quienes les tiene mucha confianza.

"Un análisis frio y rápido. Se jugó mal. Cuando uno interpreta que se juega mal, el resultado a veces indica una derrota. Creo que ellos se llevan mucho más de lo que plantearon en el campo. Hay que reconocer que nosotros no tuvimos una buena noche. Hay que pensar en el próximo partido. Cuando no salen las cosas hay que dar la cara. El responsable soy yo. No se jugó bien", mencionó en conferencia de prensa.

Las Águilas están en la parte baja de la tabla general porque solo han sumado cuatro puntos de 12 posibles, resultado de un triunfo ante Toluca, un empate contra Atlas y dos derrotas contra Monterrey y Xolos.

El 'Tano' reconoció el trabajo del rival y fue autocrítico con su equipo: "No me sorprende, porque sabíamos cómo juegan. Nosotros no tuvimos la sabiduría e inteligencia de mostrar en el campo lo que habíamos preparado", añadió.

Los aficionados pidieron que ratificaran a Fernando Ortiz poque hizo que América mejorara luego de que entró en una mala racha con Santiago Solari, pero ahora los resultados no se le están dando y ya se puede sentir la presión.

"Es futbol. Cuando tuvimos todas esas victorias seguidas, insistía siempre en lo mismo. Yo creo mucho en este plantel. Hay que seguir trabajando", finalizó.

