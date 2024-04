'Tata' Martino ve al América en la Final de la Champions Cup de la Concacaf

El entrenador Gerardo 'Tata' Martino expresó que considera al Club América como el principal candidato para alcanzar la Final de la Concacaf Champions Cup 2024. Esto lo afirmó al analizar la disminución de jugadores disponibles para competir de manera óptima.

"Este tipo de competencias, imagínate vos que nosotros tenemos la posibilidad de pasar a Monterrey, probablemente venga Tigres o el campeón de la MLS y si tenemos suerte de pasar eso te tocará América porque evidentemente es el favorito, por lo menos de mi gusto. La merma de jugadores no sé si sea al desgaste de viajes de pretemporada", expresó Martino.

A pesar de la ausencia de siete jugadores este miércoles, Martino destacó que Inter Miami tuvo un desempeño competitivo ante Rayados, a pesar de su derrota.

"Me gustó la forma que competimos, lo hicimos muy bien, no hemos sufrido situaciones de gol, el 1-1 es una jugada desafortunada nuestra y el 2-1 es de fuera del área, competimos bien y eso me parece importante. Es cierto que habíamos jugado con Nashville pero cuando uno accede a estas fases para jugar contra los mejores del continente, estuvimos a la altura del partido", afirmó Martino.

