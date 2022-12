Copa por México: Chivas y Cruz Azul 'explotaron' contra el torneo por no poder usar sus refuerzos

La Copa por México está en su última etapa con la final entre Chivas y Cruz Azul qué será el próximo 30 diciembre. Sin embargo, ambos equipos han mostrado su inconformidad con uno de los lineamientos de ese certamen respecto a sus refuerzos.

Los equipos finalistas ya se están preparando para obtener el triunfo este próximo viernes y coronarse como campeones de este torneo. Dentro de esta planeación, ambas escuadras no podrán contemplar a sus refuerzos que proceden del extranjero. Esto se debe a que estos elementos deben de ser registrados en el S.I.I.D de la Federación Mexicana de Futbol, pero ese registro solo podrá realizarse hasta enero.

"No solamente nosotros, yo creo que todos los que están participando deberían de declararse sobre esas circunstancias porque se entiende que es un reglamento, pero también son partidos de preparación, son partidos que yo creo toda la gente quiere ver a los nuevos elementos y uno como entrenador para ir ajustando cosas", comentó el Potro Gutiérrez sobre esta regla. En el caso de La Máquina, los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti quedaron descartados para esta Copa.

Por su parte, Guadalajara también se ha visto afectado al no poder incluir en sus convocatorias a Ronaldo Cisneros y a Daniel Ríos que vienen procedentes de la MLS. En el caso estos elementos, también existe otro problema que es el Transfer. “Hay un tema administrativo que lo entiendo, pero por otro lado también hay cosas en cuanto al reglamento que hay que aclarar. El tema de Ríos y el tema de otro jugador que no hemos visto, pero que para mí es muy importante y nos va a dar mucho, es Ronaldo Cisneros".

"Como los dos vienen de MLS, hay un problema con el transfer internacional y no podemos contar con ellos”, señaló Veljko. Por lo que hasta que no se resuelva este problema, Chivas no podrá contar con Ronaldo Cisneros ni con Ríos. Ambos jugadores no estarán disponibles para la final contra Cruz Azul en la Copa por México y seguirán a la espera del Transfer para tener la posibilidad de ser convocados en la jornada 1 ante Monterrey.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: LUIS PUENTE NO SE LESIONÓ Y REALIZÓ TRABAJO REGENERATIVO