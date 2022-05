Alexis Vega sobre Pumas: 'Es un equipo complicado, que está dolido por perder una final'

Guadalajara enderezó el rumbo y hoy se encuentra en la puerta de una nueva Liguilla. El primer reto será ante Pumas en la reclasificación. Alexis Vega sabe que será un gran sinodal de cara al objetivo de la institución.

“Enfrentamos a un equipo complicado, que viene dolido de haber perdido una final. No estamos pensando en la Liguilla, primeramente, tenemos esta final el domingo. Estoy seguro de que hemos trabajado el partido bastante bien para salir adelante”, dijo Vega y agregó que no tiene ningún problema con la institución que le cerró la puerta cuando inició su camino en el futbol: "Fue una decisión que tuvieron que tomar, era muy chico, obviamente me dolió, pero ahorita estoy enfocado, quiero seguir haciendo buenos partidos y que mejor que haciendo un gol y apoyando a mis compañeros”.

Los abucheos cesaron con la mejoría del equipo en el cierre de la fase regular. Sin embargo, Alexis Vega pidió a la afición que los apoye en todo momento para que todos estén en la misma sintonía en busca del ansiado campeonato de Liga.

“Siempre se va a hablar, la afición está para exigir y nosotros estamos para demostrar, tenemos que pensar en eso, queremos pedirle a la afición que nos apoye en todo momento, hemos visto que han abucheado a uno o dos compañeros y si abuchean a uno, abuchean a todos, quiero que jalemos todos parejos y sé que así podemos conseguir el título que anhelamos”, sentenció Vega.

