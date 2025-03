Alexis Vega recuerda con cariño a Chivas a pesar de su mala salida: 'Les deseo mucho éxito'

Alexis Vega ya no piensa en Chivas. A pesar de tener una salida polémica del Rebaño Sagrado, el delantero mexicano no le guarda rencor al equipo, sin embargo, afirmó que busca ya no hablar sobre su tiempo en el club rojiblanco.

Vega dejó al conjunto de Guadalajara en el 2024, tras pasar cuatro años con el equipo. En este tiempo sumó 147 partidos donde logró 28 anotaciones y 28 asistencias. Ahora recuerda su paso en el equipo bien y ahora sólo les desea éxito.

No critica al equipo | IMAGO7

“A mí no me gusta hablar mal de Chivas porque fue un club que me brindó lo mejor en mi estadía en Guadalajara. Yo creo que no tiene nada que ver estar en Chivas, creo que en mi paso por el club tuve mi momento. No salí como hubiera querido, pero se les desea mucho éxito”, comentó Vega para Fox Sports.

No le gustó su salida | IMAGO7

Ilusionado con su nivel en Toluca

Ahora, con Toluca el delantero mexicano considera que ha encontrado uno de sus mejores momentos, sin embargo, aun puede seguir mejorando. Desde su regreso el año pasado, Vega suma 29 colaboraciones de gol.

“Estoy muy contento con como estoy jugando, como estoy acomodándome con mis compañeros. Creo que estoy pasando por un buen momento, siento también que tengo mucho techo por alcanzar”, finalizó el delantero.

Cree que aún puede mejorar | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gonzalo Pineda acepta que los triunfos con remontada 'no le encantan'