Alexis Vega previo al partido vs Atlas: 'No podemos perder otro Clásico'

Alexis Vega está consciente de la importancia del Clásico Tapatío, por lo que aseguró que no se pueden dar el lujo de perder un nuevo Clásico, cómo sucedió ante América en el Estadio Azteca.

“Nosotros siempre buscamos ganar los Clásico. Contra América no se dio el resultado. Fue un partido muy trabado en donde no hubo opciones de gol y esos partido se pierden por detalles.

“No podemos perder otro Clásico, es un partido muy importante que nos pone otra vez en los primeros lugares. Nuestro primer objetivo es pensar en la Liguilla y ya después si Dios quiere, en el campeonato", mencionó para TUDN.

De igual forma, el atacante de Chivas recordó que fue precisamente ante los Zorros cuando comenzó su cuota goleadora en el Rebaño, a quienes les tiene tomada la medidas, pues les ha anotado en cuatro ocasiones.

“(En los Clásico) Me destapé. Cuando recién llegué a Chivas no tenía la oportunidad de concretar en algunos partidos. Por ahí hablaba con mi familia, mi papá me decía que estaba jugando super bien, pero pues el gol no llegaba, que no me desesperara, que era parte de un proceso de aparición y llegó el primer Clásico que jugaba, se dio la oportunidad de marcar algunos goles y desde ahí empezó todo.

“La afición me empezó a arropar de una manera impresionante, yo me sentía muy contento y desde ahí le empecé a agarrar mucho cariño a esos Clásico. Me gusta mucho jugarlos, además de que peleas con un equipo de la misma ciudad y tenemos que dejar en algo que Chivas es el manda aquí en Guadalajara", manifestó el exjugador de Toluca.

