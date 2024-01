Luego de la presentación de Javier 'Chicharito' Hernández en el Estadio Akron, Amaury Vergara, propietario de Chivas, descartó la llegada de Carlos Vela para el Clausura 2024 y también le cerró la puerta a los naturalizados en su equipo.

En una entrevista para TUDN, Amaury señaló que en Guadalajara, durante su gestión, ningún naturalizado portara la playera del Rebaño. Asimismo, comentó que eso es parte de los estatutos del club.

"En mi gestión no va a ocurrir. Mientras yo esté al frente de Chivas, no habrá naturalizados en Chivas, así de sencillo. Respetaremos los estatutos. Además, parte del acuerdo que hubo para que los socios de Chivas trajeran a mi padre como nuevo dueño del equipo, es que mi padre respetara los estatutos del club y lo hemos hecho al pie de la letra", expresó Amaury.

Y es que el fichaje de Cade Cowell para el Clausura 2024 causó polémica, pues además de no haber nacido en México, tampoco habla español. Ante esto, Vergara señaló que esa situación no rompe los estatutos del club, por lo que Cowell no rompe ninguna regla interna en Chivas.

"Lo que sí es que en los últimos años se ha abierto la posibilidad de que cada vez hay máx mexicanos regados por el mundo. En el último año, con Fernando (Hierro), hemos puesto mucha atención para encontrar el talento mexicano donde quiera que esté. Vendrán mexicanos con quizá una parte de su cultura diferente, pero definitivamente en Chivas no habrá naturalizados", comentó.

Por último, Amaury señaló que en el pasado, Jorge Vergara había establecido que para jugar en Chivas tenía que estar disponible para la Selección Mexicana, sin embargo, es algo que "está cambiando", pues no es parte de los estatutos de Chivas.

