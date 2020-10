Amaury Vergara: 'Seguiremos revolucionando a Chivas'

La evolución genera un cambio cuantitativo de forma gradual, es lento; una revolución provoca una transformación radical, es cualitativa. Eso le sucedió a Chivas cuando llegó Jorge Vergara, exactamente hace 18 años. El Rebaño recuperó el camino de la grandeza que parecía perder con su nuevo jerarca, cuyo legado fue trasmitido a Amaury, quien aprendió de su padre y continúa con la transformación del Guadalajara, en la que anticipa como “una nueva etapa”.

“No por todo lo que ha sucedido durante estos últimos 18 años, sino porque la historia la podemos ver en diferentes formas, ritmos, y este último año ha sido importante para el club, para mí, con cambios significativos que la afición empezará a percibir de manera contundente en los torneos venideros. Celebramos este aniversario de nuestra presencia en el club marcando una nueva etapa, aprendiendo de los errores y con los objetivos más claros para que Chivas esté donde queremos. Seguiremos revolucionando, transformando al club porque aún hay mucho por hacer”, lanza el presidente del Guadalajara en uno a uno con RÉCORD.

La asamblea donde se acordó la transformación de Chivas en sociedad anónima se gestó el 30 de octubre de 2002, para dar paso a la compra de las acciones, fecha en la que la familia Vergara oficialmente adquiere al Rebaño. De ser un equipo con problemas económicos y deportivos, retomó la ruta de la grandeza, con nuevas figuras de nuestro futbol, títulos, momentos épicos y un estadio propio espectacular.

“Cada aniversario es significativo, este trae recuerdo gratos de la compra, de la asamblea, de todo el circo que fue cuando mi padre adquiere las acciones de los socios de la AC y se convierte en Chivas de Corazón, la empresa que tengo la fortuna de dirigir y administrar. Hay recuerdos y emociones encontradas, un recuento con gloria y errores, victorias y momentos difíciles, de logros, y sobre todo de inspiración.

“Hace 18 años las promesas y decretos que hizo mi padre de lo que quería hacer con Chivas, y que muchos los logró: el estadio, el campeonato muy cercano a la compra, con Chepo y figuras importantes. Significa reiterar los valores y la ilusión que se establecieron desde el inicio”, reflexiona Amaury.

Si Jorge decretó, el actual mandamás de Chivas también lo hace, con los mismos valores, pero nuevas metas. Vergara revela los objetivos, y los deberes, principales de esta etapa de renovación que encabeza.

“Está la obligación de alejarnos de la parte baja de la tabla de cocientes, del descenso, ya lo logramos, y no es algo que me guste festejar. Otra obligación es que ya no podemos no estar en Liguilla de ahora en adelante, que nunca volvamos a quedar fuera, reduciremos al máximo esas posibilidades, y por supuesto, un campeonato.

“No quiero que pasen otros 10 años para ganar un título, estoy comprometido y determinado a que lo lograremos lo más pronto posible, ¡incluso este año, por qué no! Con los pies en la tierra, estamos con un nuevo proyecto deportivo que va a brindar flores muy pronto.

“Otro objetivo, aportamos una gran cantidad de jugadores en todas las categorías de Selección Mexicana, pero estoy determinado a que Chivas vuelva a ser la base de las futuras selecciones mundialistas”, explica Vergara Zatarain.

