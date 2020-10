Briseño: 'Chivas tiene presión por su historia y a Atlas le sirve para disimular malos resultados'

Antonio Briseño, detalló las diferencias de cómo se vive el Clásico Tapatío tanto en Chivas como en Atlas, donde aseguró que la presión es del Rebaño por su aspiración a trascender, mientras que los Zorros les da tranquilidad por la ausencia de resultados positivos.

“Repercute diferente para cada uno. Para nosotros es un objetivo para pasar a la Liguilla y estar peleando los títulos. Del otro lado, porque lo he vivido, te da un poco más de colchón por si no se te dan los resultados.

“Nosotros como Chivas no es un partidos más, lo tenemos que ganar sí o si, pero eso hace que nosotros no nos enfoquemos solo en el Clásico, sino que ganemos y vamos por el siguiente que será igual de importante porque debemos calificar lo más arriba posible.

“Del otro lado la exigencia no es la misma que en Chivas. Allá ganar el Clásico te ayuda no a salvar la temporada, pero sí para tener calma unas dos o tres semanas”, destacó el Pollo en conferencia.

El zaguero campeón del Mundo Sub 17 en 2011, aseguró que inclusive en la escuadra de la Academia se otorga un premio si logran vencer al Guadalajara.

“Saben que se van a enfrentar a un equipo importante, es una buena vitrina. Hay premio especial cuando se le gana a Chivas y por eso es importante, por la magnitud de Chivas”, explicó.

El Pollo aseguró no sentirse mal por si la Fiel rojinegra no lo aprecia, ya que se debe al Rebaño, aunque admitió sentir un cariño por los Zorros por haberle dado la oportunidad en el profesionalismo.

“Uno está muy agradecido, pero hasta ahí. Uno sigue y debe tratar de cosechar logros. No sé si odiado o no, nunca dije ninguna mentira. Sí le tengo un cariño. Si me quieren decir que si estoy odiado por el rival, pues que bueno. Lo único que me importa es la afición de Chivas. Me debo a mi afición. El día que el aficionado de Chivas no me quiera, agarro mis cosas y me voy”, concluyó.

