Chivas: Alexis Vega admitió que jugó infiltrado ante Mazatlán a pesar del dolor

Alexis Vega ha sufrido con lesiones en su tobillo desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, motivo por el cual no ha podido encontrar regularidad con las Chivas en el presente torneo.

De hecho, el actual delantero de las Chivas, reveló que para el partido entre el Rebaño Sagrado y Mazatlán FC tuvo que ser infiltrado para poder jugar y apoyar al equipo a pesar del dolor que le generaba.

"Yo desde el primer instante tuve contacto con la directiva, con Marcelo (Leaño) y con el cuerpo médico de Chivas y no me han expuesto a jugar antes de que yo quisiera, pero era mi decisión poder estar con el equipo, había sido un torneo de muchos altibajos y yo quería estar para mi equipo.

#DEPORTES | Checa los detalles de las lesiones que sufrió Alexis Vega, jugador del Guadalajara, quien en EXCLUSIVA nos platica los nuevos estudios que se realizó, y ya está listo para ser titular ante el Puebla. Con información de @rams_alex #TvAztecaJaliscoDigital pic.twitter.com/ndmR9ViFhx — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 18, 2021

"Pero al final no me daba, ni jugar infiltrado no me daba por la lesión. El profe habló conmigo antes de viajar (a Mazatlán) que como estaba para unos minutos y yo le dije que estaba dispuesto a infiltrarme. Me sacaron a la banca y en el torito no me daba y corrí al vestidor y le dije al doctor 'infíltreme, sé que voy a entrar y necesito jugar', pero todavía con la anestesia me seguía doliendo, pero era soportable. Terminé el partido, pero de regreso a Guadalajara venía destrozado", dijo Alexis Vega para Azteca Deportes.

CHIVAS QUIERE UN CLÁSICO EN LIGUILLA

Chivas sueña con encarar un Clásico en Cuartos de Final. Alexis Vega aseguró que en el interior del Guadalajara se motivan pensando en que en caso de vencer a Puebla en el Repechaje las posibilidades de enfrentarse a América o Atlas son altas.

“Sabemos que ganando el partido contra Puebla tenemos Clásico, entonces el que nos toque estaremos trabajando día a día para enfrentar un Clásico, tendremos que dar nuestra mejor versión, queremos Semifinales y tenemos que hacer un buen partido”, declaró el delantero.

Sin embargo, Alexis sabe que primero deberán sortear al Puebla, rival al que le tienen respeto por la intensidad con la que juega la escuadra de La Franja, aunque confía en la velocidad del Rebaño para poder lastimar a los camoteros.

“Es bastante complicado, es un equipo que le mete parejo con todos sus jugadores, sabemos que también tienen debilidades el cual es quitarles el balón, tenemos un equipo muy dinámico, entonces le vamos a poder hacer mucho daño, pero siempre hay que estar atentos porque en contra golpes también te pueden hacer daño ellos”, concluyó.

