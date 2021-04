Chivas: ¿Cuál es el origen del escudo en la playera del 115 aniversario?

Chivas estrenará escudo este sábado en el Clásico Tapatío. El Guadalajara estrenará su nuevo jersey conmemorativo a los 115 años de su fundación; sin embargo, el escudo que presume al frente jamás había sido empleado oficialmente por la institución.

El experto en uniformes y escudos del Rebaño, Ricardo Ortiz Montenegro, conversó con RÉCORD y explicó que el logo que usará el conjunto rojiblanco en el duelo contra Atlas surgió en una revista en la década de 1970 y que se popularizó gracias a unos foros en internet.

“Es correcto. Este escudo nunca se había utilizado en el Club Guadalajara ni en documentación oficial ni en uniforme. Ese escudo sale, como vimos en el documental que sacó Chivas, sale en la revista Deporte Verdad, es el antecedente que se tiene en los 70. Esa concepción es de un dibujante que trabajaba ahí, ese escudo de usa y se reproduce en la revista”

“Este escudo nace en la revista y en unos foros de internet se populariza cuando suben una foto de esta revista. Le piden a mi amigo que lo vectorice y lo hizo a su manera, ese fue el resultado. La gente lo empieza a adoptar”, declaró el también escritor.

El autor del libro Antología Rojiblanca reveló que fue el ex portero del ‘chiverío’, Jaime ‘Tubo’ Gómez quien le reveló que ese escudo no habría sido usado en el club; sin embargo, destaca que a lo largo de la historia se ha mantenido la tradición en las modificaciones que ha tenido la imagen de la institución.

“Este escudo nace en 2005 en estos foros y yo pensé que era un escudo legítimo del Guadalajara. Previo al centenario lo reproduzco en playeras y voy al club Guadalajara y se la doy a firmar a Jaime ‘Tubo’ Gómez y me dice ‘ese escudo es muy feo, ese escudo nunca lo usó el Guadalajara’. Me puse a investigar y me doy cuenta de que es cierto, nunca lo había usado el club.

“Ha cambiado mucho, pero el escudo tal cual lo conocemos básicamente ha mantenido su esencia, su figura. Ha ido evolucionando, las hordas un poco más altas, las estrellas que se adhirieron al principio de los 80 y que acaban de quitar”, concluyó Ricardo Ortiz.