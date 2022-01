Chivas: 'Mellone' confesó que el Rebaño le ha negado el acceso a Verde Valle

Chivas le negó la entrada a una de sus leyendas. El miembro del Campeonísimo, Crescencio Gutiérrez, reveló que ha acudido en dos ocasiones al club y en ambas no le permitieron ingresar.

“Hace unos meses fui a Verde Valle y no me dejaron entrar. Van dos veces que no me dejaron entrar. Entonces ya no vuelvo a ir”, explicó en palabras para el canal de Youtube de la Asociación de Coleccionistas de Jerseys del Guadalajara.

Pese a que el apodado ‘Mellone’ se identificó como histórico futbolista de la institución, elementos de seguridad le negaron el paso al club.

“Les dije que era Crescencio Gutiérrez Aldana y me dijeron ‘no lo conocemos’, ‘no está en la lista’. Así de fácil”, relató.

El campeón de goleo en la Temporada 1956-57, analizó la actualidad del Rebaño y aseguró que está generación no sabe jugar futbol, debido a que no hay compañerismo.

“Ahorita todos los jugadores se están creyendo mucho y como ganan mucho dinero, cada quien anda por su lado.

“Ellos no les interesa. No saben jugar el futbol, que es con mucho compañerismo, ser amigos, jugar todos juntos, moverse juntos, correr juntos. Ahorita juega cada quien por su lado”, concluyó.

