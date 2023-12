¡Llega ex figura del América a Chivas! Federico Insúa acompañará a Gago en el Rebaño

Un viejo conocido está por volver con la camiseta rival. Con la inesperada salida de Veljko Paunovic del banquillo de Chivas, el argentino Fernando Gago es quien se perfila a tomar las riendas del Rebaño, sin embargo, como parte de su cuerpo técnico aparece Federico 'Pocho' Insúa, futbolista que defendió la camiseta de América y que ahora regresará al futbol mexicano para guiar el camino del acérrimo rival.

A falta de hacerse el anuncio oficial por parte de la directiva rojiblanca, todo indica que Fernando Hierro eligió a Gago como el sucesor del entrenador serbio, lo que provocará ver de nuevo al 'Pocho' en nuestro país luego de su aventura con las Águilas y Necaxa entre 2007 y 2009 quedando a deber en ambos clubes a pesar de haber llegado con un cartel importante.

Además, de Insúa, que es mano derecha de Gago, el joven entrenador llegaría con un cuerpo técnico conformado por: Diego Cogliandro, Gustavo Maddoni (Auxiliares), Roberto Luzzi y Lucas Vaeza (Preparadores Físicos) y José Ramírez (Entrenador de Porteros), y quien está en duda de acuerdo a información proveniente de Argentina es Gustavo Gallego, quien hace 3 meses protagonizó una polémica con los propios aficionados de Racing siendo castigado y provocando que el 'Pintitta' saliera a ofrecer disculpas en su nombre.

"Fue una equivocación. No estoy de acuerdo y como cabeza de mi grupo me hago responsable. A veces hay situaciones que en el momento. No sé si no las puedes manejar o si tendrás una reacción.. Se equivocó, me hago responsable y le pido disculpas a la gente de Racing si le molestó”, declaró en conferencia de prensa Fernando Gago.

Hay que recordar que Fernando Gago lleva un par de meses sin equipo después de haber renunciado a su cargo en Racing tras quedar eliminado en Cuartos de Final de la Copa Libertadores, no obstante, el estratega dejó dos títulos a la institución: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional ganándole ambos a Boca Juniors.

