Manuel Lapuente: 'Chivas necesitaba un DT como Vucetich y lo cesó'

Manuel Lapuente, multicampeón del futbol mexicano, está convencido de que fue un error de Chivas el cesar al Rey Midas, ya que está convencido de que un club de la relevancia del Guadalajara requiere de un timonel como el tamaulipeco.

“Realmente es triste que un técnico de la calidad de Vucetich sea dado de baja. Yo no sé por qué, porque cuando un equipo quiere que sus jugadores ganen siempre, no se puede, eso no es el futbol, están hablando de otro deporte y por eso reaccionan así.

“Vucetich es un gran técnico y me da muchísima lástima que un equipo como el Guadalajara que necesita un técnico así, sea cesado, yo lo siento mucho por él y por el futbol”, detalló el exentrenador del América en charla con RÉCORD.

El Rey Midas fue criticado por su manera de plantear los partidos, sin embargo, el Rebaño no ha recibido gol como visitante en lo que va del torneo Apertura 2021.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REINOSO SOBRE CHIVAS: 'HAN ECHADO A CUATRO TÉCNICOS Y NO PASA NADA CON LOS JUGADORES'