Marco Fabian: 'Sueño con volver a Chivas, pero no depende de mí'

Marco Fabián conoció que existe la posibilidad de que pueda volver a las Chivas ya que ha tenido acercamientos con el equipo, aunque no precisó cuando sería su retorno

"Lo voy a dejar en suspenso porque aún no hay un ‘no’ ni un ‘sí’, estamos ahí en espera entonces en hay una posibilidad, no sé si sea ahora y si no llega ahora ojalá llegue después porque ese sueño lo quisiera cumplir, pero sí hay acercamientos", declaró el jugador en el podcast En tus zapatos de TUDN.

El atacante de 31 años dejó claro que sueña con volver a vestir los colores de los Rojiblancos, pero dejó claro que la decisión no depende de él.

"Le creen muchísimo a la prensa… Si yo tuviera un sueño, y no dejaré de decirlo, sería volver a vestir la playera de las Chivas, pero si dependerá de mi créeme que ya la tendría puesta", aseguró.

