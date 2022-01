Oribe Peralta: 'No me arrepiento de jugar en Chivas'

Oribe Peralta marcó una era en el futbol mexicano gracias a los goles y entrega que repartió durante su carrera como profesional. Sin embargo, su trayectoria tuvo un tropiezo hacia el final de la misma, cuando pasó por Chivas.

A pesar de que su estancia en el equipo rojiblanco le valió diversas críticas, Peralta no se arrepiente de tomar esa decisión. "La verdad es que no me arrepiento. Pocas personas saben que el primer equipo, a nivel profesional, que me abrió las puertas, que me mostró que se podía conseguir, fue Chivas", dijo en entrevista para Fox Sports.

El Cepillo recordó que estuvo a prueba con el cuadro tapatío durante los comienzos de su carrera y que, a partir de esa experiencia, fue que entendió que era posible llegar al profesionalismo.

"NO ME ARREPIENTO (DE IR A CHIVAS)" Oribe Peralta apuntó que en el chiverío "no quería quedarse con las ganas", por un pasado rojiblanco pendiente... "ESTE ERA UN VESTIDOR MUY NOBLE"@GusMenFox @RafaMLOficial @alexblanco23 @ruubenrod #FSRadioMX pic.twitter.com/I608O6yKdN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 13, 2022

"Pocos lo saben, el privilegio de estar acá; llegué en enero y estuve hasta mayo. Cuando vendieron al equipo estuve entrenando con tipos como Israel López, empezaba Omar Bravo, Venado Medina. Aún jugaba el Gusano Nápoles", dijo.

Peralta también destacó los rumeros que existieron de fichar por el Rebaño durante el tiempo en el que jugó para Santos. Al final no se dio en ese momento y llegó al América, pero finalmente pudo sacarse "la espinita" años más tarde.

