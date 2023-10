Paco de Anda 'arremete' contra Veljko Paunovic y asegura que le faltó liderazgo en Chivas

Francisco Gabriel de Anda, analista de ESPN y exdirector deportivo de Chivas, ‘explotó’ contra Veljko Paunovic y contra el entorno del Rebaño respecto a lo que ha sucedido luego del escándalo que surgió tras las indisciplinas de Alexis Vega, Cristian ‘Chicote’ Calderón y Raúl Martínez.

En el programa Futbol Picante, de Anda señaló que en este tipo de crisis es cuando se ver el verdadero carácter de la gente. Ante esto,y tras los rumores de salida de Paunovic del Rebaño, Paco de Anda ‘se lanzó’ contra el entrenador serbio y señaló que le hizo falta liderazgo para comandar al Rebaño.

“Desenmascaras a mucha gente. Primero Paunovic. Dijo ‘no voy a permitir que nadie se baje del barco, nadie se va a bajar del barco’. Ya se bajó del barco rápidamente. No conozco ningún director técnico y se diga director técnico de a de veras que por indisciplinas del grupo, se vaya… ¿entonces para qué estás? El futbol no es solo 4-4-2 o 4-3-3. La gestión de un director técnico incluye la indisciplina”, comentó.

De igual forma, de Anda señaló que la indisciplina solo es una de las múltiples cosas negativas que hay alrededor de Chivas en este momento. El analista recordó que de los últimos seis encuentros, el Rebaño solo ha sumado dos puntos, además de que se juntó con su fracaso en la Leagues Cup.

“La indisciplina en este caso de Chivas es solo la punta del iceberg, no nos equivoquemos, es una cortina de humo. Chivas y Paunovic tienen dos puntos de 18 posibles… no pudo con el paquete. Hay muchos que celebran que se hicieron públicas las indisciplinas. No, señores. Los equipos grandes celebran campeonatos, no que se hagan públicas las indisciplinas”, expresó.

Por último, el exdirectivo del Guadalajara señaló que tras este nuevo caso de indisciplina, el prestigio del Guadalajara se ve manchado nuevamente, pues se han vuelto una constante este tipo de polémicas en los jugadores del Rebaño.

“El jugador se exhibe solo. Hoy están exhibidos los que están involucrados en la indisciplina. El problema es que se va a ir Paunovic, se va a ir Hierro, se van a ir todos los demás, pero el prestigio de la institución… se vuelve a hablar de Chivas. Lo que es Chivas, otra indisciplina en Chivas. Chivas como institución, con lo grande que es, no se pueden permitir este tema, este tipo de situaciones”, sentenció

