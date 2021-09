Peláez reconoció que declaración de Vuce sobre mexicanos pudo tensar el entorno

Si bien Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, destacó el interés de Víctor Manuel Vucetich en el trabajo con jóvenes y su fe en los mexicanos, también admitió que las declaraciones sobre que era una desventaja jugar sólo con futbolistas nacionales, pudo influir en que el ambiente tuviera tensión.

“Víctor, primero que nada acepta este reto de llegar a Chivas, un equipo con puros mexicanos. En todos los partidos de la 17, en todos los partidos de la 20, en todos los partidos del Tapatío, casi en todos los partidos de la Femenil porque a veces coinciden, debuta a 7 jugadores en un año”, explicó Peláez a TUDN.

“¿Cómo puedes decir que es una desventaja? Él toma este reto al asumirlo, me parece que lo está aceptando, quizá un poquito desafortunada, pero todo eso me habla de que Víctor es un tipo comprometido. Él trabajó en Selección Nacional, se me hizo injusto por el proceso que tuvo muy corto en selección. No es una pregunta para mí, pero creo que el entorno se fue modificando a raíz de ello, puede ser, no lo sé”, agregó el directivo.

Cabe recordar que Vucetich había señalado en una entrevista que jugar sólo con mexicanos era una limitante, pues no podías reforzar al Rebaño con todo lo deseado y los jugadores eran puestos en precios muy elevados.

“Sí, ha sido una desventaja (jugar solo con mexicanos) porque no tienes los elementos que tu quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden y el nivel que necesita Chivas son cuatro o cinco jugadores muy puntuales, que te los venden carísimos. Por eso se ha pensado en renovar la cantera”, había manifestado el Rey Midas, también para TUDN.

