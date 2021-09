Raúl Gudiño: 'Con Marcelo Leaño fuimos más intensos en el Clásico Nacional'

Las Chivas rescataron un punto en su visita al América en el marco del Clásico Nacional del futbol mexicano el pasado sábado, en el debut de Marcelo Michel Leaño como técnico rojiblanco en sustitución de Víctor Manuel Vucetich.

Y fue Raúl Gudiño, el que reveló las diferencias entre su actual entrenador y el Rey Midas, mismas que se plasmaron en el juego ante las Águilas.

"Hubo cambio de entrenador, cada uno tiene sus ideas, su forma de juego, nosotros en la semana se trabajó con Marcelo y todo se hizo con base en eso, a la intensidad, a tener la posesión, a tener rápido el balón y proponer, fue lo que nos dijo el día que llegó con nosotros, en eso se trabajó, lo dices, hubo ese cambio en cuestión de más intensidad en el partido", confesó Gudiño en entrevista con TUDN.

"Cada entrenador tiene su forma de trabajar, cada uno tiene ese chip que uno quiere jugar, creo que nosotros nada más somos como en el ajedrez, somos las fichas, cada uno nos inyecta, nos mueve a su modo y a su forma, con Víctor tenemos una forma de jugar distinta a la de Marcelo y nosotros como somos los jugadores nos vamos adaptando a lo que nos presentan, a lo que nos inyectan y nos dicen que se juegue", añadió.

El cancerbero también respondió a los señalamientos de Santiago Solari, DT del América, en el sentido de que entendía que el Rebaño celebrara como un triunfo el empate en el Clásico de Clásicos.

"Cada uno vive el partido a su manera, no era el resultado que queríamos o al que aspirábamos, nos trajimos un punto, me voy más con la entrega, el sacrificio que hicieron los compañeros y que nunca se dejó de luchar, habrá momentos donde tengamos el balón, habrá momentos para defender y tenemos que ir sobre eso, así es el futbol y uno siempre busca ganar, sumar de a tres y si no hay que seguir trabajando para poderlo lograr", señaló Gudiño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS OLIVAS: 'LEAÑO ES MÁS HUMANO, TE MOTIVA PARA CREER EN SU IDEA DE JUEGO'