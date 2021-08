Chivas trata de ahuyentar la presión para enfocarse en crecer deportivamente. El guardameta rojiblanco, Raúl Gudiño, aseguró que la plantilla debe enfocarse en salir a ganar cada partido, tal y como lo amerita la grandeza de la institución, por lo que deben proponer su estilo de juego sin importar lo que haga el rival.

“Sabemos lo que tenemos, la presión que se puede manejar hacía el equipo, pero no deja de ser Chivas. Tenemos que seguir insistiendo en la búsqueda de resultados, a siempre aspirar a sumar de a tres. Al tener este pensamiento vamos a estar mucho más cerca”.

“Es futbol, son rachas que a veces uno tiene como equipo. Se nos han escapado bastantes puntos, pero debemos hacernos fuertes. A veces es tomarlo de esta manera, es nuestra Fortaleza, es nuestra casa y rifarnos por nuestra gente. Quizás los equipos juegan su papel de venir a encerrar o lo que quieras, pero nosotros debemos jugar como Chivas, a lo que trabajamos en la semana y despreocuparnos por lo que el rival pueda hacer”, aseguró en palabras con Marca Claro.

El cancerbero del Rebaño aceptó las críticas de la afición debido a la falta de resultados, por lo que deben pulir detalles y enfocarse en mejorar, ya que dentro del vestidor están unidos tratando de enderezar el rumbo.

“Es aceptable, sabemos que los resultados no han sido los adecuados, sabemos que la afición está molesta y nos incluimos también nosotros, como jugadores. No hemos dado los resultados que se esperan, tenemos que seguir trabajando.

“Si bien nosotros, puedo hablar por todos, ningún jugador o equipo sale a perder o querer tener una derrota, al contrario, siempre aspiramos a ganar y sumar de a tres. Si bien, los resultados no nos han acompañado, tenemos que ser claros en esos detalles, afinarlos y estar dispuestos a dejarlo todo en la cancha.

“Voces de aliento, de seguir luchando, de no bajar los brazos. Queda todavía torneo, siguen partidos, no podemos bajar los brazos. Si bien no se han dado los resultados, tenemos esa capacidad de revertirlos, está en nosotros nada más y poder darles esas alegrías a la afición”, culminó.