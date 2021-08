Tiburón Sánchez sobre patada y expulsión de Luis García: 'Era una guerra psicológica'

La tempranera expulsión de Luis García por una patada a Joel Sánchez fue un factor que favoreció a la goleada del Guadalajara sobre el América en el Invierno 1996, en donde el Tiburón supo sacar ventaja tras una serie de dimes y diretes con el exdelantero azulcrema.

“Antes era una guerra psicológica, en donde el más blando de carácter se dejaba manipular por el verso y terminaba perdiendo el partido o la concentración.

“Fue de impotencia (la patada), porque nosotros éramos ampliamente superiores. No sé si el partido iba a terminar con ese margen de diferencia de goles y futbolística, pero íbamos a terminar ganando. Antes de la expulsión ya íbamos ganando y le estábamos dando un baile total en igualdad numérica”, aseguró a RÉCORD el exdefensor rojiblanco.

Sánchez admitió que el golpe sí le dolió, pero está convencido que afectó más a García, además de que lo despidió de manera irónica, algo que sabe que hoy en día no podría hacerse.

“El actuar de Luis y la patada que me dio, sí me dolió, pero seguramente le dolió más a él la roja y dejar a su equipo en inferioridad numérica. Me levanté feliz y lo despedí en modo sarcástico.

“Ahorita a lo mejor me hubieran enjuiciado, que eso no se hace, pero antes el juego de palabras era importantísimo y si yo lo sacaba de concentración ya iba ganando el partido”, concluyó el Tiburón.

FUE MI PRIMER CLÁSICO

Por su parte, Tilón Chávez explicó que ese día no tenía la experiencia de muchos compañeros y rivales en el gran juego, pues él apenas debutaba en el Clásico Nacional.

“Era mi primer Clásico, porque en partidos anteriores iba como aficionado independientemente aunque ya estuviera en el plantel. Acudía a ver el Chivas-América y me visualizaba estando ahí, esperaba mi oportunidad con ansias y afortunadamente en el primer Clásico que tuve me fue bastante bien, hice gol y tuve participación continúa. Teníamos un vestidor buenísimo, un grupo con un gran compañerismo y la victoria la sentíamos como parte de todos”, explicó en charla con RÉCORD.

