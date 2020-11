Ricardo Peláez sobre Oribe Peralta: 'La gente tiene todo el derecho a criticarlo'

Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas recordó la polémica que causo Oribe Peralta al término del Clásico Nacional entre América y el Rebaño, después de que se viera al delatero rojiblanco intercambiando camisetas con sus rivales.

Peláez resaltó el profesionalismo de Oribe, pero destacó que la gente está en su derecho a criticarlo.

"Oribe estaba con Jorge Sánchez, Córdova, luego llegó Antuna. Si te fijas las personas que estaban ahí son compañeros desde Santos, salvo Córdova. No se ve bien a lo mejor, no lo estoy disculpando, pero al no haber gente en el estadio y con el partido terminado, son compañeros de profesión que no se nos olvide", comentó Peláez en entrevista para TUDN.

Antes del amor a la camiseta está el profesionalismo, muy por encima. Simplemente acabó el partido, no había gente, no sabe si lo están filmando o no, se pone en redes sociales y la gente tiene todo el derecho a criticarlo", aseguró el directivo.

El exjugador recordó que él también ha sido parte de ambas instituciones pero subrrayó que siempre ha trabajado profesionalmente sin importar los colores que vista.

"A lo mejor no está bien, a lo mejor pudieron haberlo hecho abajo, pero simplemente son compañeros de profesión. He trabajado en América y Guadalajara, como jugador y directivo, la gente me puede odiar y decir traicionero, pero he sido un profesional tanto allá como acá y pienso lo mismo de lo que sucedió en la cancha", puntualizó.

