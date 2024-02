Santiago Ormeño recuerda que en Chivas nunca fue bienvenido: "Recibí todos los huevazos"

El delantero mexicano-peruano Santiago Ormeño habló de su desafortunada experiencia en Chivas, donde se sintió poco bienvenido y comparado con un "conejillo de indias", debido a la crítica recibida por su doble nacionalidad. Ormeño, quien regresó a Puebla, expresó su frustración y decepción por no haber sido recibido de manera positiva en el equipo, un sentimiento que eventualmente lo llevó a salir del club.

“No ser bienvenido nunca es grato, ¿no? Pero pues soy un profesional y es parte del asunto. A la gente le costaba entender el tema de que tengo las dos nacionalidades y no lo vieron bien. No me recibieron bien. Y pues no terminé logrando quedarme ahí. Tuve que salir", dijo en entrevista con TUDN.

Ormeño también reflexionó sobre el papel pionero que jugó en medio de las críticas, indicando que, aunque él recibió "todos los huevazos y los jitomatazos", su situación ayudó a cambiar la percepción y aceptación hacia futuros jugadores en circunstancias similares en Chivas.

Santiago Ormeño sobre la tarjeta azul: “Va a ser complicado en México”

Además de su experiencia personal en Chivas, Ormeño compartió sus pensamientos sobre la implementación de la tarjeta azul en la Liga MX, señalando sus dudas sobre su efectividad en el contexto del fútbol mexicano. “Vi que lo iban a probar en inferiores. Creo que está muy bien. Pero siéndote sincero, creo que va a ser complicado que aquí en México funcione porque en la primera que le digan algo (al árbitro) va hasta sacarle la tarjeta."

A pesar de las adversidades, Ormeño se muestra esperanzado y motivado, enfocado en representar a su país y aspirar a competir en la Copa América y, posiblemente, en un Mundial. Este testimonio de Santiago Ormeño arroja luz sobre los desafíos de aceptación y adaptación dentro de los equipos de fútbol, especialmente para aquellos jugadores con identidades culturales y nacionales complejas.

