'Tala' Rangel asegura que Chivas está para ser campeón en el CL2024: "Estamos para grandes cosas"

Luego de eliminar a Toluca y clasificarse a las Semifinales del Clausura 2024, José 'Tala' Rangel, portero de Chivas, aseguró que el Rebaño está en condiciones de pelear por el campeonato de Liga MX. Asimismo, el guardameta convocado a la Selección Mexicana señaló que Guadalajara piensa en grande, pero van "partido a partido".

Actualmente, Guadalajara es el equipo más enrachado en Liguilla. Y es que de los últimos nueve partidos oficiales (ocho de Liga MX y uno de Concachampions), los comandados por Fernando Gago no han perdido ni uno de estos juegos, con un registro de seis victorias y tres empates.

De igual forma, en este lapso de partidos, Chivas ha mantenido el cero en su portería en siete duelos. Ante esto, tanto afición como plantel del Rebaño ven al cuadro rojiblanco como uno de los máximos candidatos para coronarse en el Clausura 2024.

"Ya lo he dicho y lo reitero. Chivas está para grandes cosas, para ser campeón, pero vamos partido a partido pensando en grande. Lo que más destacaría es el funcionamiento del equipo. Aunque Toluca nos planteó un gran partido, con su gente, lo supimos llevar y manejar los tiempos y se rescató el resultado", expresó Rangel en una entrevista para TUDN.

Asimismo, al ser uno de los pilares de Chivas, José Rangel se ha ganado su convocatoria a la Copa América 2024. Ante esto, el guardameta mexicano comentó que es resultado de su trabajo y de mantener la humildad en su vida diaria.

"El arropo que tengo de los compañeros, de los técnicos, entrenadores, eso me ha ayudado. A parte, el tener apertura hacia los consejos que me dan, es lo que me ha ayudado, el seguir humilde y seguir trabajando día a día", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PSG PIERDE EN EL ÚLTIMO PARTIDO DE KYLIAN MBAPPÉ EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES