Polémica arbitral en el León vs Cruz Azul: exárbitros señalan penal no marcado a favor de la Fiera

El partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2025 entre León y Cruz Azul dejó más que goles y emociones. La victoria 2-3 del conjunto celeste en el Estadio León quedó marcada por una serie de decisiones arbitrales que han generado controversia.

Durante el segundo tiempo, con el marcador 3-2 a favor de Cruz Azul, se produjo una acción dentro del área que ha desatado el debate. Andrés Guardado fue sujetado por un defensor celeste, pero el silbante Arturo Ramos Palazuelos no sancionó penal. Tampoco el VAR intervino.

Hubo supuesta polémica arbitral | IMAGO7

Dos exárbitros de renombre, Felipe Ramos Rizo y Fernando Guerrero, afirmaron que la jugada sí ameritaba pena máxima. A través de sus redes sociales, Ramos Rizo comentó, "Min 74, penal a favor de Club León, ni César ni el VAR. Fuertes protestas de Guardado al árbitro".

Por su parte, Guerrero (‘el Cantante’) señaló, "Penal sobre Guardado de Club León que no se sanciona por sujeción de parte del defensor de Cruz Azul. El hecho de que la pelota no vaya a esa zona no es motivo para no marcar falta. Balón en juego + sujeción = falta".

De haberse sancionado, la acción podría haber significado el empate 3-3 para León.

Guardado pedía un penal | IMAGO7

¿Gol con falta sobre el portero?

Otra jugada polémica fue señalada por Marco Antonio Rodríguez (‘Chiquimarco’), quien consideró que el primer gol de Cruz Azul debió ser anulado. Según Rodríguez, hubo falta de Ángel Sepúlveda sobre el portero Óscar Jiménez, quien perdió el balón tras un contacto físico que permitió a Ignacio Rivero anotar el 0-1. Pese a ello, Jiménez no protestó la acción.

Reclamaban penal a favor de León | IMAGO7

