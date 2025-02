¡Que siempre no! Juego de Tigres contra Cruz Azul vuelve a sufrir modificación de horario

Otra modificación. Aunque el mismo TV Azteca anunció el cambio de horario del partido entre Tigres y Cruz Azul, se mantendrá a la misma hora como estaba estipulado.

“El duelo de la jornada. Plan imperdible para pasar el sábado después del 14 de febrero. Tigres recibirá a Cruz Azul en un “Volcán” que seguramente estará pletórico”, escribió la cuenta de TV Azteca Deportes.

Cruz Azul y Tigres se enfrentan este fin de semana | IMAGO 7

Y es que el horario original era a las 19:00 hrs, sin embargo, por la tarde de este jueves se cambió a las 21:00 hrs, pero horas después volvió el horario habitual.

Incluso el mismo Francisco Chacón hizo el comentario del cambio de hora del partido entre Tigres y Cruz Azul.

“Parece broma pero es anécdota, el juego de Tigres vs Cruz Azul que era a las 7 y después a las 9, resulta que siempre si será a las 7, lo bueno que no cambio de canal ni de televisora”, escribió el ex árbitro.

Parece broma pero es anécdota, el juego de tigres vs cruz azul que era a las 7 y después a las 9, resulta que siempre si será a las 7, lo bueno que no cambio de canal ni de televisora, jaja. pic.twitter.com/QnT2HFR5RB — Francisco Chacón 🐦 (@pacochaconmx) February 13, 2025

¿Cómo llegan los equipos a este compromiso?

Sin duda, este encuentro será uno de los partidos más atractivos de esta fecha. Los dirigidos por Veljko Paunović, llegan con 13 unidades, mientras que los pupilos de Vicente Sánchez caminan con 11 puntos.

Ambas plantillas son de las más poderosas en el futbol mexicano, incluso apuntan a estar en Liguilla.

Los felinos vienen de ganar en Concachampions | IMAGO 7

Cruz Azul y Tigres avanzaron en Concachampions

En el caso de la Máquina, goleó 7-0 en el global a Real Hope, mientras que los felinos remontaron ante Real Estelí y se impusieron 3-1 en el global para clasificar a Octavos de Final.

La Máquina llega a este juego tras golear en Concachampions | IMAGO 7