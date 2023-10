'Chuy' Corona no cierra las puertas a Cruz Azul: "Siempre estaremos para la institución"

Uno de los ídolos de Cruz Azul en las temporadas recientes fue José de Jesús Corona. El arquero estuvo 14 años con la institución cementera, y aunque su salida de cara al Apertura 2023 no fue digna de una figura del club, para él la relación con la institución cementera no está rota.

En entrevista con Azteca Deportes, el guardameta de 42 años compartió que su estima por Cruz Azul se mantiene, pues no es sencillo hacer a un lado todo lo que vivió con el equipo de la Noria, tanto las cosas malas como las buenas, incluido el ansiado título obtenido en el Guardianes 2021.

"Hice click con toda la afición que tiene Cruz Azul, que siempre le guardaré respeto y cariño a todos ellos. Obviamente me hubiera gustado cambiar de aires y haber terminado mi ciclo de otra manera, pero fueron decisiones que se tomaron. Cada quien sabe cómo actuó", señaló 'Chuy' Corona, quien además reconoció que no cierra las puertas para volver algún día como directivo o incluso entrenador.

"Siempre fui leal a la institución, a toda la gente. Por ese lado me fui muy tranquilo. Tampoco me cierro las puertas, sé que si hay oportunidad en un futuro siempre estaremos para la institución", y precisó que está comprometido y concentrado con Xolos de Tijuana, su actual equipo, pero que se mantiene con disposición a cualquier cosa.

"Nadie tiene escrito nada. Ya tengo mi título como entrenador, me gustaría adquirir experiencia. Además no he definido si será por el lado de director técnico o de pantalón largo. Por lo pronto disfruto de seguir en activo; podría ver un regreso, no lo sabemos. Solo el tiempo lo dirá", finalizó Corona, que en el Apertura 2023 fue titular en las tres primeras jornadas y ahora se encuentra como sustituto de Antonio Rodríguez.

