Carlos Hermosillo sobre Santi Giménez: 'Se va a ganar su puesto en el Tri con base en los resultados'

Ante la ausencia de Raúl Jiménez en las Eliminatorias de Concacaf del mes de septiembre, el delantero Santiago Giménez ocupó su lugar, quien en el arranque del Apertura 2021 se perfiló como una pieza clave para el entrenador celeste y de acuerdo a Carlos Hermosillo, el canterano poco a poco será considerado por Gerardo Martino.

"Es un jugador que se va a ganar su puesto con base en los resultados y va a ser historia con base a lo que él haga. Me gusta porque es un chico que se mueve muy bien, es un chico que colabora mucho en la recuperación de balón y es un chico que tiene agilidad. Es ágil para la estatura que tiene", declaró el comentarista deportivo de Telemundo entrevista con RÉCORD.

El máximo goleador de Cruz Azul, de la Selección Mexicana y uno de los principales ídolos del conjunto celeste aseguró que le ve un buen futuro al 'Bebote', con quien encuentra similitudes en la forma de jugar y espera que también se pueda convertir en un referente de La Máquina.

"Me gusta porque me asemejo mucho a lo que él hace. Yo fui a lo mejor mucho más duro, pero yo siempre que veo a un delantero lo analizo muy bien y me fijo en muy pocos delanteros, lo dije en Raúl Jiménez que se iba a ir a Europa y a Santiago Giménez también le tengo muy buena fe, ojalá el esté bien concentrado consciente de las facultades que él tiene porque creo que podría ser un delantero muy importante para Cruz Azul y el futbol mexicano", concluyó.

