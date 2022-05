Cristian Tabó: 'No vine a Cruz Azul a ocupar el lugar de Cabecita Rodríguez'

A su llegada a Cruz Azul, la afición cementera vio en Christian Tabó al reemplazo ideal de Jonathan Rodríguez, quien se fue del club como ídolo. Sin embargo, el ariete cruzazulino aseguró que su rol no es el mismo que el del famoso Cabecita, por lo que espera dejar su huella en la Máquina.

“Yo estoy de acuerdo que la gente esté inconforme porque uno no hace bien su trabajo, obviamente nadie es dueño de la verdad, pero yo acepto cuando la gente dice que no estoy en mi mejor momento, porque es la verdad.

"Yo no vine a suplantar a nadie, el Cabeza hizo su historia, es un grandísimo jugador y lo aprecio un montón porque tenemos una gran relación, pero yo soy Christian y juego a lo que juega Christian, ya todo mundo me conoce y sabe lo que puedo dar", dijo tajante Christian Tabó.

En ese sentido, el delantero uruguayo manifestó una profunda confianza y agradecimiento hacia Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, quien pidió incesantemente su llegada a la Noria, por lo que quiere regresarle el favor en la cancha.

"Juan me conoce prácticamente desde que soy un niño, me conoce desde los 21 años y sabe la clase de jugador y persona que soy, confía en mí y yo en él, tanto Juan como el profe Meza han sido muy importantes para mi formación en esta liga, estoy agradecido con ambos y se los quiero pagar dentro de la cancha, ese es mi trabajo y es lo que vengo a hacer", puntualizó.

LE HA COSTADO ESTAR EN CRUZ AZUL

Christian Tabó está llamado a ser uno de los referentes de Cruz Azul en la Liguilla, pero el ariete tuvo que pasar por un momento complicado a su llegada a la Noria por una lesión que le impidió ver actividad durante tres meses, misma que lo llevó a recibir críticas por parte de la afición que antes lo había recibido con los brazos abiertos.

“Me costó , llegué con mucha ilusión a Cruz Azul, venía dispuesto a jugar todo lo que se propusiera el club pero bueno, por a lesión no pude, no me lo permitió y por suerte hoy estoy mucho mejor, estoy recuperando mi nivel y estoy pudiendo ayudar al club que es para lo que vine", aseguró Tabó a RÉCORD.

“Físicamente estoy mucho mejor, me siento cómodo y que bueno que sea en esta recta final para poder lograr los objetivos con el equipo", agregó.

