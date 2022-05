Cruz Azul: Ángel Romero desea renovar y extender su vínculo con La Máquina

Ángel Romero tiene claro que quiere continuar en el Cruz Azul durante más temporadas. El paraguayo mostró ese deseo de continuar vistiendo la playera de La Máquina luego de haber completado su primer semestre en la Liga MX.

El delantero de 29 años destacó que no tiene intenciones de abandonar al club, incluso está a la espera de poder extender su vínculo con el conjunto cementero, ya que su contrato finaliza en diciembre.

"Tengo hasta diciembre contrato con el Cruz Azul, si ellos quieren renovar estamos a tiempo de charlar. Después de mis vacaciones seguro hablamos", declaró en entrevista con Futbol a lo grande.

Asimismo, Romero no dejó escapar la oportunidad para dar sus impresiones sobre el balompié mexicano: "Me gustó bastante la liga mexicana y lo que es el Cruz Azul".

Por su parte, confirmó que en enero pasado tuvo conversaciones con Boca Juniors, sin embargo, nunca existió una oferta formal.

"En enero hable con la gente de Boca, no fue como se dijo, solo me preguntaron mi situación y no llego una oferta oficial", añadió.

