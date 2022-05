Tigres: Nahuel Guzmán será suspendido un partido tras recibir expulsión ante Atlas

Luego de que Tigres protestara la expulsión que recibió Nahuel Guzmán por doble tarjeta amarilla en la Semifinal de Vuelta ante Atlas, la Comisión Disciplinaria ya dio a conocer la resolución; indicando que la apelación del conjunto felino no procedió.

El portero argentino recibió un partido de suspensión por detener el avance de los Rojinegros con un balón, mientras que Gustavo Witte, auxiliar técnico de Diego Cocca, se irá tres partidos expulsado, perdiéndose ambos compromisos correspondientes a la Final del Torneo Clausura 2022.

Desde el 23 de mayo, el club regiomontano argumentaba que el esférico con el que se hizo la 'agresión' salió desde la banca de los 'Zorros'.

"La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte del Club Tigres de la U.A.N.L. una solicitud de investigación por la expulsión del jugador Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque durante el partido disputado el pasado 21 de mayo de 2022; correspondiente a la Semifinal Vuelta del Torneo #GritaMéxicoC22de LIGA MX entre los Clubes TIGRES DE LA U.A.N.L. vs. ATLAS", comunicó la Comisión Disciplinaria el pasado lunes.

Tras revisar todas las evidencias, se llegó a un veredicto, el cual señala que Nahuel Guzmán se quedara con la tarjeta roja y un partido de suspensión.

"De igual manera, se informa que en relación a la Solicitud de Investigación por un posible Error manifiesto del Árbitro, presentada por el Club Tigres de la U.A.N.L., una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del Jugador Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque correspondiente a la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2022 de LIGA MX disputado entre los clubes Tigres de la U.A.N.L. vs. Atlas y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que no procede dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su equipo en su siguiente encuentro oficial de la LIGA MX", informó la Comisión Disciplinaria.

