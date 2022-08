Cruz Azul: Michael Estrada arribó a la CDMX para reportar con La Máquina

Apenas a su llegada, Michael Estrada dejó en claro que su objetivo es marcar goles para Cruz Azul y se dijo emocionado por vivir su segunda etapa en la Liga MX.

“Con muchas ilusiones, emocionado por la oportunidad que se me está dando, espero llegar y marcar muchos goles, el centro delantero tiene que ser así, así que emocionado por la oportunidad que se me está dando ir a Cruz Azul”, dijo Estrada.

“Muy contento de la oportunidad que se me está dando, es el segundo equipo más grande que estoy representando aquí en México, la verdad es una liga muy competitiva, así que con muchas ganas de hacer las cosas bien, y a seguirme preparando porque es un campeonato muy difícil”, añadió.

Por otra parte, el delantero ecuatoriano aseguró que se encuentra en condiciones para participar lo más pronto posible y consideró que no tendrá problemas para adaptarse una vez más al futbol mexicano.

“Me estaba preparando en el equipo anterior, así que estoy bien. La verdad creo que no habrá muchas complicaciones porque ya tuve algunos años acá, así que no creo que me cueste adaptarme a la liga, ahora me toca conocer a mis compañeros y el estilo de juego”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ALEXIS VEGA REVELÓ QUE LE 'TRAE GANAS' AL ATLAS Y LO CATALOGÓ COMO SU CLIENTE FAVORITO