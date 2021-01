Cruz Azul: Víctor Vázquez reveló que el mal trato de una lesión fue un motivo para dejar al equipo

Víctor Vázquez declaró que en Cruz Azul no le trataron bien una lesión de rodilla y que ese fue uno de los motivos por los que decidió dejar la Liga MX y fichar con el Toronto FC de la MLS.

En entrevista con el Periódico de Barcelona, el exjugador del Eupen dijo que los médicos de La Máquina no lo trataron bien y que sufrió una infección.

“No fue determinante, pero sí que fue un momento en el que no me sentí cómodo por cómo me llegaron a tratar médicamente. Lo tengo que decir, aunque me sabe mal, pero fue culpa de ellos. Hubo una mala inyección que me pusieron en la rodilla y supongo que se infectó por ese producto”, mencionó.

El mediocampista español se espantó al ver su rodilla inflamada y solicitó regresar a su país para recibir una mejor atención médica.

“A mí nunca se me había inflamado la rodilla. Nos asustamos mucho porque era mi rodilla operada. Entonces decidí hablar con el doctor y el presidente, para que me dejaran volver a Barcelona para que el doctor Cugat interviniera. Y bueno, sí que ese episodio ayudó a tomar la decisión de dejar México”, aseveró.

Víctor Vázquez jugó con Cruz Azul de 2016 a 2017, posteriormente se fue al Toronto FC y en el último año estuvo en las filas del Al-Arabi, del Umm-Salal y del Eupen.

