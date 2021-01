Juan Reynoso: 'Cruz Azul no está enfermo, tiene que recuperar la memoria'

Para Juan Reynoso, timonel de Cruz Azul, la escuadra celeste se encuentra herida después de un cierre de año turbulento, y es por ello que antes de pensar en la novena, el peruano apostará por levantar el ánimo de sus nuevos jugadores.

"Hoy más que confianza tenemos que recuperar la memoria, éste es un equipo con historia y creo que todos tenemos la capacidad para ponernos en los primeros planos, aunque la tarea no sea sencilla. El equipo no está enfermo, pero sí veo al entorno con dudas y hay que empezar a ganar, la tarea irá sobre el día a día y no pensando en el título, y a partir de ahí trataremos de conseguir una nueva identidad para que se nos haga costumbre ganar hasta los volados. Ojalá que a partir de mañana podamos convencer a los jugadores", dijo Juan Reynoso a TUDN.

Por otra parte, el estratega sudamericano tiene claro que no contará con grandes contrataciones y aunque se dice conforme con el plantel, reconoció que buscará a un central por izquierda.

"Agradezco que la directiva ha sido clara, primero hay que conocer a todos, verlos competir, y mediante eso haremos una evaluación, pero si hay un lugar que vemos para apuntalar con la salida de Igor Lichnovsky es la central, entonces apostaremos por un central por izquierda", agregó.

Del mismo modo, aunque la situación de La Máquina no otorga margen de maniobra, el Campeón en1997 con Cruz Azul señaló que habrá oportunidades para los jugadores de la Cantera.

"En Puebla lo hacíamos mucho, me gusta interactuar con los chavos, Cruz Azul empezó a hacer Cantera y este es un equipo que si bien ha comprado mucho, en algún momento se hizo fuerte con la gente de casa", explicó.

"Tenemos que crear una nueva confianza, una nueva identidad" Juan Reynoso, nuevo DT de Cruz Azul en exclusiva en @LaJugadaTUDN En vivo TUDN pic.twitter.com/GrUZoJi46K — La Jugada (@LaJugadaTUDN) January 4, 2021

Por último, pero no menos importante, Reynoso pronosticó una pelea constante en la portería para el Guardianes 2021, por lo que no entregó la titularidad de inmediato a Jesús Corona.

"Será peleada, pero algo que siempre intento es que la competencia sea leal, Corona tiene ventaja por esa gran trayectoria, pero Jurado tiene hambre y juventud, y Guidiño ha mostrado cosas buenas, el que llegue mejor al fin de semana será el que juegue", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POL FERNÁNDEZ REPORTARÁ ESTE LUNES EN LA NORIA.