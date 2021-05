Luis Romo: 'Regreso de afición no es una presión, es una motivación'

Luis Romo habló previo al partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX que disputarán ante Toluca, donde Cruz Azul se perfila como uno de los candidatos al título y ya podrá contar con el apoyo de la afición, situación que motiva al mediocampista celeste.

"La única forma de no defraudarlos es darles esa alegría que tanto quieren, pero el hecho de que vuelva la afición para nada es una presión. La verdad, yo estoy motivadísimo tengo muchas ganas de que esté la gente, no me ha tocado jugar una Liguilla con Cruz Azul con afición y realmente es algo que espero con muchas ansias porque esta afición es muy fiel, muy alentadora", indicó.

Sobre los fantasmas que le han impedido a La Máquina terminar con su sequía de campeonatos, Romo aseguró que ya conocen las claves de lo que tienen que hacer en Liguilla.

"Es un tema complejo la verdad, es un tema que lo tenemos que llevar nosotros de la mejor manera. Sabemos lo que dejamos de hacer, sabemos lo que nos pasó la Liguilla pasada y hoy tenemos esa responsabilidad y somos muy conscientes de que todo depende de nosotros; tenemos que manejar los partidos, tenemos que cerrarlos y estamos muy conscientes de lo que tenemos que hacer", explicó el sinaloense.

Finalmente, el defensa central habló sobre la seguridad que les ha dado a los jugadores trabajar con el peruano Juan Reynoso, quien los ha ido preparando para cada uno de los enfrentamientos mentalmente.

"El profe (Juan Reynoso) te da esa confianza y ese vigor intactico que a veces perdíamos y eso te hace mejorarar, te hace manejar los momentos de partido, te hace cómo llevar un partido, cómo cerrarlo, cómo afrontarlo y te va preparando para todas las situaciones que pueda y eso te hace fuerte mentalmente. Yo creo que la fortaleza mental que hemos conseguido con él nos ha hecho mejores y eso es lo principal" indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WALTER MONTOYA: 'ME PONE CONTENTO EL REGRESO DE LA AFICIÓN AL AZTECA, SE EXTRAÑA MUCHO'