Luis Romo sobre Cruz Azul: 'Estoy en el mejor club de México, el que tiene mi corazón'

Rumbo a la recta final del Torneo Guard1anes 2021, Luis Romo aseguró que Cruz Azul es el mejor equipo de México y por el momento no se ve defendiendo otros colores que no sean los de La Máquina, sin descartar su sueño por emigrar al Viejo Continente.

"Para mí estoy en el mejor club de México, el que tiene mi corazón el día de hoy y realmente no me veo jugando en otro equipo de la Liga MX. No voy a decir que jamás jugaría en otro equipo, pero en este momento no tengo necesidad de moverme de Cruz Azul", comentó.

"Mi sueño obviamente es salir a Europa, pero en este momento sólo importa la Liguilla, solo importa conseguir el objetivo y a menos de que salga algo antes del partido o hasta después de que seamos campeones, después de la Final estaré viendo las opciones. Deseo con todas mis fuerzas darle esa alegría a la afición", agregó nacido en Ahome, Sinaloa.

Asimismo, luego de haber sido uno de los mejores futbolistas de la Liga MX, para Luis Romo las expectativas individuales no son prioridad, pues todos los celestes pelean por el mismo de sueño para conquistar el anhelado campeonato.

"Las expectativas individuales yo creo que no están en lo principal, la verdad. Hoy me debo para mis compañeros, me debo para el equipo y las expectativas que tenemos acá era hacer un gran torneo, entrar como los primeros cuatro y entramos como el primero; hicimos un torneo histórico donde rompimos récords e igualamos algunos otros y hoy seguimos con ese entusiasmo de lograr grandes cosas y todos sabemos a lo que Cruz Azul aspira", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS ROMO: 'REGRESO DE AFICIÓN NO ES UNA PRESIÓN, ES UNA MOTIVACIÓN'