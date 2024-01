Martín Anselmi aseguró estar orgulloso de este Cruz Azul pese a empatar con Juárez: 'Me representa'

Orgulloso del partido de su equipo. A pesar de no haber conseguido el objetivo de sumar sus primeros 3 puntos, Martín Anselmi, director técnico de Cruz Azul, no dudó en señalar que esta Máquina "lo representa" y tiene plena confianza que eventualmente los triunfos llegarán

“No era un partido fácil por la propuesta del rival, queríamos sumar de a tres, hemos dado un paso adelante, no hemos recibido situaciones de gol, es difícil tener gol, este equipo me representa porque intenta presionar al rival lo más rápido posible. Intenta tener el control del partido y lo tuvo entonces hay que partir de ahí. Obviamente, siempre hay cosas para mejorar. Se vienen dos partidos de local en casa y debemos sumar de tres", confirmó el técnico argentino tras el duelo ante Juárez.

"Con relación a la situación de hoy hay que analizar el contexto. Es verdad que jugamos un partido, si no completamos, creo que con Pachuca pudimos convertir situaciones, hoy tuvimos menos con la propuesta del rival, pero creo que el equipo genera volumen. Me preocuparía si no tuviéramos Tantas situaciones de gol como si tuvimos con Pachuca, hoy las tuvimos menos por el contexto del rival", añadió.

En su primer análisis recién finalizado, el partido consideró que la falta de contundencia marcó la diferencia, pues de acuerdo a lo planeado por el estratega únicamente faltó el gol para redondear su actuación

"La tienes que mandar adentro. Yo creo que ahí en esa toma de decisiones el jugador a veces yerra, a veces convierte, pero lo importante es generar volumen de juego y que ese volumen de juego se transforme en situaciones de gol", afirmó.

"Hoy tuvimos menos porque el rival lo hizo bien. Hay que darle mérito al rival como defendió, pero las pocas que tuvimos no las pudimos concretar, pero ya van a entrar", sentenció Martín Anselmi.

