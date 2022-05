Santi Giménez previo al Cruz Azul vs Necaxa: 'Nunca he creído en esos fantasmas'

Cruz Azul saldrá de nuevo de cacería. En La Máquina están decididos a no permitir que regresen sus fantasmas del pasado, esos que los acecharon durante largos 23 años, y por ello, buscarán acabar con Necaxa en el Repechaje y acceder a la Liguilla.

Y es que tras ser Campeón de Liga hace un año, el conjunto de La Noria cayó estrepitosamente 1-4 frente a Rayados de Monterrey en el torneo pasado, el Guard1anes 2021, en instancia de Repesca, por lo que tienen claro que no les puede volver a suceder.

Santiago Giménez, delantero cementero, recalcó en la semana que en La Máquina ya no deben pensar nunca más en esos fantasmas que los persiguieron durante 23 años, y prueba de ello es que lograron quitarse la pesada piedra que cargaron hasta volver a ser monarcas del futbol mexicano.

"La verdad es que yo nunca he creído en esos fantasmas de los que el periodismo habla, ganamos la Novena y, ¿dónde quedaron esos fantasmas?. Y ahora, mucho menos, salimos de rachas tan negativas que menos podemos creer en eso", señaló 'Chaquito' previo a este duelo.

Pero los Rayos no serán un oponente sencillo. El equipo que dirige Jaime Lozano fue uno de los cinco que derrotó a Cruz Azul en la Fase Regular del presente certamen en el Coloso de Santa Úrsula.

Necaxa tuvo un buen cierre de torneo que le permitió colarse a esta instancia. Además, los de Aguascalientes fueron uno de los mejores visitantes con 14 puntos cosechados. Ahí radica la complicación para Cruz Azul, que tuvo un Apertura 2022 titubeante en casa.

Sin embargo, históricamente, La Máquina tiene saldo favorable en Repechaje: ha pasado por esta instancia en siete ocasiones, con saldo de cuatro eliminatorias superadas por tres descalabros.

TABLA DE CRUZ AZUL EN REPECHAJE

TORNEO RIVAL REPECHAJE

1991-1992 América Avanzó

Verano 2002 Morelia No avanzó

Clausura 2003 Chivas No avanzó

Apertura 2003 Tecos Avanzó

Clausura 2004 Pachuca Avanzó

Apertura 2007 Pachuca Avanzó

Apertura 2021 Monterrey No avanzó

