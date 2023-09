Tano Ortiz asegura que no le tiene rencor a Nicolás Larcamón previo al juego entre Rayados y León

Fernando Ortiz, director técnico de Rayados de Monterrey, habló sobre el próximo encuentro de su equipo ante León y recordó el enfrentamiento que tuvo el torneo pasado con Nicolás Larcamón, estratega de los Esmeraldas, el cual ha dejado claro que quedó en el olvido.

En el Clausura 2023, 'Tano', entrenador del América en ese entonces, se metió en una gresca con Larcamón, la cual casi llega a los golpes en la cancha del Estadio Azteca. A pesar de esto, el estratega de Rayados señaló que no le guarda rencor a Nicolás.

"No tengo ningún rencor con Larcamón, voy a saludarlo feliz, voy a felicitarlo por lo que ha hecho con su trabajo, lo que sucede en la cancha se queda ahí”, expresó Ortiz en conferencia de prensa.

Asimismo, con respecto al juego ante León, Fernando aseguró que los Esmeraldas no son el mismo equipo agresivo del torneo pasado, por lo que será un partido diferente. Asimismo, Tano comentó que saldrá a ganar el partido a pesar de las lesiones en el equipo de Rayados.

“Lo hemos charlado con el cuerpo técnico, no es el León agresivo del torneo pasado, ellos tendrán la posibilidad de descifrar el juego de León. No voy a poner una excusa si no tengo un jugador para el fin de semana, los que están lo harán de la mejor manera posible, no voy a pensar en las cosas que sucedieron, pienso para adelante, quien está representará a la institución de la mejor manera”, comentó Tano.

Por último, el estratega habló sobre el posible debut del 'Tecatito' Corona con el equipo de la Sultana del Norte, sin embargo, no aseguró que la titularidad para su nuevo refuerzo.

“Jesús está muy bien, se está acoplando a lo que quiero en el equipo, tiene muchas ganas no he decidido si tiene posibilidad de iniciar, veremos el día sábado, seguramente va a estar dentro de la convocatoria”, sentenció.

