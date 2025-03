En Tigres están ilusionados con la posibilidad de ocupar el lugar de León en el Mundial de Clubes

La exclusión del Club León del próximo Mundial de Clubes por incumplir la normativa de multipropiedad ha abierto un debate sobre qué equipo tomará su lugar en el torneo. Entre las opciones que han surgido, Tigres es uno de los nombres más mencionados, lo que ha generado reacciones dentro del club auriazul.

En exclusiva para RÉCORD, figuras clave como Nahuel Guzmán, Mauricio Culebro y André-Pierre Gignac compartieron su postura al respecto.

“Si todos van metiendo su fichita, yo le meto mi fichita también a Tigres. No estaría mal que sea el elegido para este Mundial de Clubes”, expresó Nahuel Guzmán, arquero de los felinos.

Para Nahuel la situación es compleja porque, aunque le encantaría ir, destacó el mérito de León en la cancha. “Es un equipo que se lo ganó dentro de la cancha y eso tiene mucho valor”, mencionó.

Por su parte, el Presidente Deportivo de Tigres, Mauricio Culebro, adoptó una postura más reservada, señalando que su enfoque está en el club y que la resolución del caso no le corresponde. “Entiendo la decisión de la FIFA y también la situación de León. No creo que me corresponda opinar sobre esto, pero si nos toca a nosotros, lo tomaremos de la mejor manera”, comentó. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que Tigres pueda ser considerado: “¿Quién no quisiera ir a un Mundial de Clubes? Todavía queda historia por contar”.

André-Pierre Gignac fue contundente al señalar que su deseo siempre ha sido clasificar al torneo en la cancha. “Ellos (León) se lo ganaron y veremos qué pasa. Me hubiera encantado clasificar de esa manera, pero veremos qué sucede. No sé qué se está diciendo últimamente, pero no me hace ‘ojito’ como dices”, afirmó el delantero francés. Aun así, recordó la gran actuación de Tigres hace algunos años. “Fuimos a un Mundial de Clubes, creo que representamos muy bien a México, pero nos hubiera encantado ir a esta nueva edición”, concluyó.

A la espera de una resolución oficial por parte de la FIFA, la incertidumbre sigue. Tigres se mantiene como una opción fuerte para ocupar el lugar de León, aunque la decisión final aún está por definirse.

