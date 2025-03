León califica como inaceptable decisión de FIFA: " Somos un equipo autónomo e independiente"

La noticia sobre la expulsión de León del Mundial de Clubes, tomó por sorpresa a más de uno. El equipo, propiedad de Grupo Pachuca, fue notificado sobre su ausencia en el próximo gran torneo del balompié mundial.

En un comunicado de prensa, los Esmeraldas mostraron su descontento, calificando la decisión de la FIFA como inaceptable. De igual forma, el equipo de la Fiera, mencionó que es un equipo autónomo; fuera de la jurisdicción de Pachuca.

“Somos un equipo independiente, autónomo y soberano. Que no quepa duda”, fue lo que resonó más fuerte, en el comunicado emitido en redes sociales del equipo de León; de igual forma, el comunicado expresó que van a ir hasta las últimas consecuencias posibles para no perder el lugar.

“Club León acudirá a todas las instancias para apelar esta decisión que atenta contra del espíritu de una competencia leal y afecta a muchas personas: aficionados, trabajadores, jugadores y entrenadores”, expresó el comunicado.

¿Por qué León y no Pachuca?

La razón de la expulsión del Club León sobre los Tuzos es por el reglamento en FIFA; que les da autoridad de excluir a cualquier club.

“Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido, de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”, se lee en el reglamento.

¿Quién va al Mundial de Clubes?

Con información al momento, aún no se tiene conocimiento de que equipo va a reemplazar a León. El equipo de la Fiera, como se comentó anteriormente, intentará apelar la decisión; aunque no se ve factible que logran algo.

