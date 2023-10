¿Qué pasó, profe? Juego de Mazatlán y Tigres se detuvo por lesión del árbitro

Nadie puede negar que la Liga MX es singular y sin comparación. Y no necesariamente por el nivel de competencia y la calidad de los equipos, también por los extraños momentos que nos regala, como el que se presentó en el juego entre Mazatlán y Tigres.

El partido celebrado en el 'Kraken' , correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2023, tuvo muchas emociones, pues los Cañoneros dieron una dura batalla frente al equipo auriazul. De hecho, habían acortado distancia en el marcador cuando les cortaron el ritmo por un incidente curioso en la cancha.

Corría el minuto 89 del encuentro, justo después del gol de Francisco Venegas, cuando el árbitro central del partido, Jesús Rafael López, no pudo caminar más por un calambre y el encuentro se suspendió. André-Pierre Gignac y Jefferson Intriago fueron los primeros en atender al silbante, antes del ingreso de las asistencias médicas.

El capitán de Mazatlán fue el primer en percatarse del problema y posteriormente el atacante francés se acercó para ayudarlo a sentarse en el césped. Al final, López Valle pudo mantenerse en la cancha, pero se perdieron 6 minutos en su atención.

EXÓTICA Y BENDITA LIGAMX #CañonerosxFSMX | ¡Se acalambró el árbitro! PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN pic.twitter.com/xCUibdR00M — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 1, 2023

Por ello, el encuentro se disputó hasta el minuto 101, ya que inicialmente el central había compensado 6 minutos, mismos que se extendieron a once después de su lesión. No obstante, no fue suficiente para que Mazatlán lograra el empate.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JONATHAN RODRÍGUEZ 'ENCARA' A JULIO GONZÁLEZ TRAS ANOTAR EN EL CLÁSICO CAPITALINO: 'ME LA PEL..'

De hecho, los jugadores del conjunto sinaloense terminaron molestos y tras el silbatazo final se acercaron al árbitro para reclamar que no compensó más tiempo y por esta razón el guardameta Ricardo Gutiérrez fue amonestado.