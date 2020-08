Mazatlán FC: Por su primera victoria oficial ante Toluca

Mazatlán ya sumó el primer punto de su historia y ahora buscará obtener su primera victoria en Liga MX cuando reciba al Toluca en duelo de la Jornada 3 del Guard1anes 2020.

Los Diablos Rojos enfrentarán el primero de dos compromisos que tendrán fuera de casa; sin embargo, su principal objetivo será comenzar a sumar tres puntos como visitante ya que acumulan ocho juegos oficiales sin ganar bajo esta condición.

Javier Güémez, jugador del conjunto escarlata, destacó que su equipo buscará el protagonismo a lo largo del torneo, pero para conseguirlo deben ganar en cualquier cancha.

"Se nos vienen dos partidos de visitante, hay que ir partido a partido sobre todo en este en especial y conseguir el triunfo que para nosotros va a ser muy importante. El objetivo de Toluca es ser protagonista durante todo el torneo, si queremos conseguir eso tenemos que empezar a sumar afuera", mencionó el contención.

El cuadro mexiquense ya podrá contar con su refuerzo Joao Plata, quien recibió quien recibió su visa de trabajo y podrá estar disponible para debutar frente a los mazatlecos.

El ecuatoriano ofreció su primera conferencia de prensa como jugador del equipo donde habló de su adaptación a la altura de la ciudad y de la responsabilidad que significa portar el ‘10’ en la camiseta.

"Estoy muy contento porque llegó la visa de trabajo y estoy con muchas ansias de debutar. Al principio me costó un poco, pero me he adaptado muy bien, falta todavía, pero lo importante es que cada día voy sumando. Tener el ‘10’ es muy importante porque lo ha portado Sinha y tengo que valorar ese número", dijo Plata.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAZATLAN FC: JUGADOR DIO POSITIVO POR CORONAVIRUS; ES ASINTOMÁTICO