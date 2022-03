Rayados: Kranevitter se disculpó tras golpe a Yeferson Soteldo

Luego de ser captado dándole un golpe a Yeferson Soteldo en el Clásico Regio, Matías Kranevitter salió a disculparse.

A través de redes sociales, el argentino publicó unas palabras de siculpa hacia el venezolano, el Monterrey y la afición.

"Hola a todos. Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el Clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie.

"Lo siento de verdad. Le ofezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. ¡El futbol es un deporte que amamos!", publicó en Instagram.

Ante los hechos, la Comisión Disciplinaria ya investiga a petición de Tigres.

