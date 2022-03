Ronaldinho sobre la Liga MX: 'El futbolista mexicano no necesita emigrar'

Ronaldinho se dio el tiempo para hablar sobre la Liga MX, destacando que el futbolista mexicano no tiene la necesidad de emigrar al extranjero porque llevan una buena calidad de vida en comparación con los brasileños.

"Los jugadores mexicanos tienen una buena condición en México, no necesitan salir. Nosotros los brasileños salimos por necesidad, si tuviéramos la posibilidad de tener una vida buena en Brasil, te juro que ningún brasileño saldría de Brasil", declaró en entrvista con ESPN.

Brasil es uno de los países que más jugadores exporta a nivel mundial, principalmente al balompié europeo, mientras que en México, la gran mayoría de los futbolistas optan por pemanecer en el ámbito local.

Por su parte, el exfutbolista internacional brasileño habló sobre su paso por la Liga MX cuando jugó en el equipo de Querétaro.

"En Querétaro me gustó todo. Tengo muchos amigos ahí, la afición es como en Brasil, loca por el futbol, me sentí mucho en casa. Pasé momentos lindos y desgraciadamente Querétaro no pasa buenos momentos, pero en mi tiempo todo fue excelente, hubo buenos tiempos", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WASHINGTON AGUERRE SOBRE CAMPAL EN LA CORREGIDORA: 'SÓLO PENSÉ EN AYUDAR A LA GENTE'