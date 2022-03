Alfredo Talavera se irá de Pumas al terminar el Clausura 2022

El torneo que viene pinta para volver a ser de incertidumbre para Pumas ante la salida de un jugador emblemático, pues RÉCORD pudo saber que Alfredo Talavera no se quedará en el Pedregal para el torneo que viene, pues no renovará su contrato con el Club Universidad y su nuevo equipo es FC Juárez.

Y es que la renovación del arquero no se dio debido a que, entre otras cosas, no lograron llegar a un acuerdo económico, pues las finanzas auriazules no están en condiciones de pagar el sueldo del todavía capitán auriazul.

Alfredo Talavera llegó a Pumas proveniente de Toluca, para el Torneo Guard1anes 2020 y de inmediato se convirtió en, además de líder, en una pieza fundamental dentro del terreno de juego, pues con sus actuaciones evitó que los felinos salieran derrotados e incluso en su primera temporada, llegó con el equipo a una Final, la cual perdieron con León; en esa Liguilla, Talavera no paró hasta la Final de Vuelta frente a La Fiera, pues sufrió una lesión en la última fecha de la fase regular de ese torneo.

El guardameta de 39 años está jugando actualmente su cuarto torneo como jugador universitario, y con ello suma 57 paridos jugados con Universidad y todos como parte del 11 titular. Además de que en 21 ocasiones ha podido dejar en cero el marco auriazul.

La relación contractual del portero mexicano con Pumas vence en el verano que está por llegar, por lo que desde hace tiempo la renovación era algo que en las instalaciones universitarias se venía tratando e incluso era una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Andrés Lillini, pues Talavera es uno de los hombres fundamentales en el esquema del entrenador argentino, así como en su momento lo fueron Carlos González, Juan Pablo Vigón o Erik Lira, quienes terminaron siendo vendidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - AUXILIAR DE LILLINI: 'HASTA QUE NOS DÉ EL CORAZÓN VAMOS A IR POR LOS DOS TORNEOS'