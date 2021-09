Vasco Aguirre buscará mantener la racha ante Santos: 'Encontramos una regularidad'

Para la jornada dominical de la Liga Mx habrá dos partidos donde destaca el duelo norteño entre Rayados y Santos donde el equipo de Javier Aguirre buscará seguir en esa racha de victorias, a lo que el Vasco considera regularidad en su equipo.

"Un triunfo te da confianza, te permite trabajar mejor, te reafirma conceptos, hemos trabajado con una idea futbolística. A veces sale bien, a veces no. Lo que sí he encontrado una regularidad que no tenía, el equipo tenía picos de rendimiento y más allá del resultado que no nos puede hacer ver la realidad", declaró después de conseguir la victoria sobre Toluca.

Y precisamente el entrenador de los Diablos Rojos, quienes recibirán a San Luis, Hernán Cristante no dudó en reconocer que el único resultado que les sirve a los técnicos es salir campeón y sabe que están en camino a poder serlo asegurando que serán un contendiente al campeonato.

"Si no sales campeón pareciera que tu trabajo no sirve. Hay que apuntar al título, esa es la realidad. Creo que hacemos un trabajo correcto, bien pensando, los valores van hacia arriba. Vamos a contender, vamos a pelear, no me puedo clavar con esto", declaró el timonel argentino.

